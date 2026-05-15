На саммите Организации тюркских государств ожидается принятие Туркестанской декларации

На неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Казахстане ожидается принятие Туркестанской декларации.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев по случаю неформального саммита организации, который состоится сегодня в Туркестане (Казахстан).

Генеральный секретарь отметил, что саммит, который пройдёт на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие", представляет собой важную веху в продвижении общего стратегического видения организации в рамках "Видения тюркского мира - 2040".

"Выбранная тема является крайне актуальной в современном глобальном контексте, где искусственный интеллект и цифровое развитие стремительно трансформируют экономику, модели управления и международное сотрудничество. Туркестан является особенно значимой площадкой для этой встречи. Как духовный центр тюркского мира он отражает наше общее наследие, одновременно с этим мы продолжаем строить общее будущее", - сказал он.

Омуралиев отметил, что в последние годы неформальные саммиты стали важной частью взаимодействия в рамках организации.

"Они дополняют официальные встречи, предоставляя более гибкий формат для регулярного диалога между главами государств. Это позволяет нам сохранять согласованность позиций, укреплять взаимопонимание и обеспечивать устойчивый прогресс по нашим совместным инициативам. Мы ожидаем, что саммит принесёт практические результаты, включая принятие Туркестанской декларации, которая будет определять направление нашего сотрудничества в ближайший период. Повестка дня носит чёткий и ориентированный на будущее характер с акцентом на укрепление взаимодействия в ключевых сферах", - отметил генеральный секретарь ОТГ.

Он также добавил, что встреча даст возможность оценить прогресс, достигнутый после Габалинского саммита, и сохранить динамику в приоритетных направлениях.

"В целом мы рассматриваем её как возможность дальнейшего укрепления сотрудничества и усиления роли организации как значимой и эффективной региональной платформы", - добавил К. Омуралиев.