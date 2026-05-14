Литовский тренер переписал историю футбола Азербайджана

"Сабах" вошел в историю азербайджанского футбола, став пятой командой, сумевшей оформить "золотой дубль" - выиграть чемпионат и Кубок страны в одном сезоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, бакинский клуб после досрочного чемпионства в Мисли Премьер-лиге одержал победу над "Зиря" (2:1) в финале Бизон Кубка Азербайджана и впервые в своей истории завоевал оба главных трофея сезона.

До этого подобного достижения добивались только четыре клуба. Абсолютным рекордсменом остается "Карабах", оформивший "золотой дубль" шесть раз - в 1993, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2021/2022 и 2023/2024 годах.

Трижды сезон с двумя трофеями завершал "Нефтчи" - в 1995/1996, 2003/2004 и 2012/2013 годах. Еще по одному "золотому дублю" имеют "Кяпаз" (1997/1998) и "Хазар-Лянкяран" (2006/2007).

Особым этот успех стал и для главного тренера "Сабаха" Вальдаса Дамбраускаса. Литовский специалист стал первым иностранным наставником в истории азербайджанского футбола, которому удалось оформить "золотой дубль".

Ранее все 11 подобных достижений принадлежали местным тренерам. Чаще остальных этого добивался Гурбан Гурбанов - пять раз. По два "золотых дубля" в активе Казбека Туаева и Агасалима Мирджавадова, еще по одному - у Мехмана Аллахвердиева и Беюкаги Гаджиева.

Для "Сабаха" нынешний сезон уже стал самым успешным за всю историю клуба. Иногда одного точного тренерского решения достаточно, чтобы навсегда изменить страницу национального футбола.