Продолжаются учения «EFES - 2026» - ФОТО
В Турецкой Республике продолжаются многонациональные совместные учения "EFES - 2026", проводимые с участием военнослужащих Азербайджанской Армии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, руководитель азербайджанской делегации генерал-лейтенант Азер Алиев ознакомился с районом проведения учений, а также поинтересовался созданными на учебных местах условиями и проводимыми мероприятиями.
Отметим, что в ходе учений основное внимание уделяется усилению координации при совместных действиях подразделений стран-участниц, а также обмену взаимным опытом.
