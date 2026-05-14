Продолжаются учения «EFES - 2026»

В Турецкой Республике продолжаются многонациональные совместные учения "EFES - 2026", проводимые с участием военнослужащих Азербайджанской Армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, руководитель азербайджанской делегации генерал-лейтенант Азер Алиев ознакомился с районом проведения учений, а также поинтересовался созданными на учебных местах условиями и проводимыми мероприятиями.

Отметим, что в ходе учений основное внимание уделяется усилению координации при совместных действиях подразделений стран-участниц, а также обмену взаимным опытом.