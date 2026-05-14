Армянские реваншисты прописались в Москве

Автор: Байрам Эльшадов

На днях мы писали о том, как Москва заигрывает с сепаратистами - т.н. "спикер" фейкового "парламента" "арцаха" Ашот Даниелян почему-то был принят на официальном приеме в посольстве России в Армении. Объяснения этому до сих пор никакого не последовало. Как минимум, в РФ должны были хоть как-то прокомментировать эту откровенную провокацию, устроенную против азербайджано-российских отношений. К сожалению, этого не произошло. Напротив, провокации продолжились: в Москве открылась выставка, посвященная абсурду - "культуре" и "истории" лопнувшего армянского мыльного пузыря.

Выступили в этом цирке архиепископ Езрас Нерсисян и т.н. "председатель" вымышленного "нацсобрания" сепаратистов Ашот Гулян, разгоняя "трагедию". Эзрас, кстати, брат Гарегина II, что говорит о полном участии ААЦ в этом всем антиазербайджанском процессе. Они с Гуляном на полном серьезе говорили о том, что "а̶р̶ц̶а̶х̶" разорен и опустошен, продолжали вешать лапшу про "армянские церкви" и "армянское наследие" в Карабахе, в открытую заявили, что выставка является протестом.

В опубликованном пресс-релизе указывается, что отныне в музее эта провокация будет на постоянной основе. Там продолжат висеть т.н. "карта" "а̶р̶ц̶а̶х̶а̶", картины и фотографии, рассказывающие о "мирной и созидательной жизни" экс-оккупантов.

Гулян вообще перегнул палку (может, даже сломал), заявив, что "армянский народ сегодня стоит перед угрозой утраты родины и должен сплотиться перед лицом зла". Какой угрозы, учитывая, что Азербайджан является инициатором мирного процесса, в котором наблюдается значительный прогресс, - абсолютно непонятно. Наша страна сделала много положительных шагов для продвижения этой повестки. Одним из примеров является снятие запрета на транзит грузов в Армению. И это, по мнению этой шайки, является "злом". Ну-ну.

Но вопрос даже не во всем этом. То, что реваншисты и сепаратисты не могут переварить новую реальность, - это их диагноз, их болезнь. Неизлечимый рак мозга. С ними все понятно. Непонятно другое - какого черта это спокойно организуется в Москве?

Давайте будем откровенны. Сегодняшние реалии в России таковы, что один человек не может выйти на улицу, чтобы провести, к примеру, какой-то одиночный пикет. Полиция вмешается буквально сразу, ибо об этом уже будут знать заранее. Бедолагу тут же объявят "иноагентом" или "экстремистом". Такая практика есть.

Ну а если это какое-то мероприятие, то логично, что т.н. "цепочка согласования наверху" будет шире. То есть не может быть, чтобы никто не знал о том, что в Москве собираются проводить мракобесное, провокационное мероприятие, направленное против азербайджано-российских отношений. Не думаем, что в Кремле хотят испортить отношения с Баку. Напротив, в последние дни стороны обмениваются многообещающими заявлениями.

Напрашивается вопрос: если вы знаете, что Азербайджану это не понравится, если вы понимаете, что это идет против российских интересов, ведь, по сути, проведенный сепаратистами спектакль тоже является экстремизмом, то как еще называть то, что посреди Москвы оглашаются лозунги против территориальной целостности партнера, с которым, как минимум, подписана декларация о том, что Азербайджан и Россия взаимно признают территориальную целостность друг друга?

Следуя из этого, какого, простите, черта поощряется и разрешается это мракобесие? Думаем, в Москве была бы моментальная реакция, если бы в Баку прошло мероприятие против территориальной целостности РФ. Соловьев и прочие пропагандисты выли бы об этом 24/7 в течение месяца, упрекая Азербайджан во всех смертных грехах, которые только можно придумать.

В Азербайджане ни разу такого не происходило и не произойдет. Вот о чем стоит задуматься. Мы дорожим отношениями с Россией. Дорожат ли ими в Москве? Кучка провокаторов и паразитов не должна безнаказанно делать все, что ей вздумается, в попытке вбить клин между двумя странами. Пора принимать меры. Еще вчера!