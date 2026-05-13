Какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем из-за ИИ

Развитие технологий уже привело к исчезновению ряда профессий. Этот процесс затрагивает как рабочие специальности, так и сферы, требующие профессиональной подготовки или высшего образования.

Как заявил Day.Az председатель Исполнительного комитета Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, говоря о профессиях, которые в будущем могут исчезнуть, сегодня во многих гипермаркетах и супермаркетах Европы большая часть касс уже автоматизирована.

По его словам, лишь для представителей старшего поколения пока сохраняется несколько традиционных касс, однако в ближайшем будущем ожидается и их полное исчезновение.

"Развитие искусственного интеллекта естественным образом приведет к исчезновению определенных профессий. Сегодня нет такой сферы, на которую искусственный интеллект не оказывает влияния. Начиная с банковского и финансового сектора и заканчивая промышленностью, транспортом и другими направлениями, все отрасли почувствуют на себе эти изменения.

Например, на современных станках функции токаря или слесаря уже выполняют операторы, управляющие процессами дистанционно. В управлении транспортными средствами, особенно поездами, также широко используется искусственный интеллект, и один оператор может одновременно контролировать сотни транспортных средств.

Вместе с определенными рисками появляются и новые возможности. Формируются новые профессии и направления деятельности. Те, кто сможет адаптироваться к новым условиям и технологическим изменениям, сохранят и укрепят свои позиции на рынке труда. Те, кто не сможет приспособиться, будут постепенно уходить с рынка.

Серьезные изменения ожидаются и в сфере образования. Если раньше один преподаватель мог вести занятие только в аудитории на 30-40 человек, то теперь через Zoom и другие современные платформы можно одновременно читать лекции тысячам людей", - сказал он.

С.Мамедов отметил, что точно прогнозировать, какие революционные изменения произойдут в этой сфере в ближайшие пять или десять лет, сложно.

"Все понимают, что изменения уже начались и стремительно продолжаются, однако их масштаб и последствия пока до конца неизвестны. Несмотря на опасные и рискованные стороны искусственного интеллекта, этот процесс уже приобрел необратимый характер. Радикальные изменения произойдут во всех сферах, включая науку, технику, промышленность, транспорт, право, искусство и литературу. Это со временем приведет к исчезновению многих профессий", - подчеркнул он.