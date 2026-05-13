В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон решил поиграть в "великого геополитического дирижера".

Эммануэль Макрон, похоже, окончательно решил примерить потертую треуголку Наполеона и поиграть в "великого геополитического дирижера". Поставляя Армении артиллерийские установки Caesar, он вваливается в чужой монастырь с зажжённым факелом, явно путая миротворческую миссию с банальным поджогом.

Однако за этим звоном металла скрывается прагматичный расчёт: и в Париже, и в Ереване прекрасно понимают истинную цену этой показной решительности. Если на Южном Кавказе действительно "запахнет жареным", французские "львы" с привычной грацией бросятся защищать исключительно хруст утренних круассанов и уют террас на бульваре Сен-Жермен. Умирать за чужие интересы в планы Макрона, разумеется, не входит.

Да и зачем пачкать лакированные туфли в кавказской пыли, когда можно бесконечно "глубоко соболезновать", не выходя из кабинета? Для этого у Эммануэля всегда наготове дежурный набор: мешок красивых слов о "европейских ценностях", пара театральных пауз в прямом эфире и щепотка высокомерия, которую он, похоже, ошибочно принимает за государственную мудрость.

В итоге вся эта внешнеполитическая суета оказывается лишь постановкой, где Армении отведена роль декорации, которой суждено сгореть ради коротких аплодисментов парижской публики.