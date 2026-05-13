ЦБ Азербайджана и Узбекистана усиливают координацию в денежно-кредитной политике

Центральные банки Азербайджана и Узбекистана обсудили направления дальнейшего совершенствования основ денежно-кредитной политики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), делегация ведомства посетила Центральный банк Узбекистана с деловым визитом.

В рамках встреч, прошедших в ходе визита, состоялся обмен опытом по стратегическим и операционным основам денежно-кредитной политики, процессу принятия решений, а также коммуникациям в этой сфере. Были обсуждены пути дальнейшего совершенствования рамок денежно-кредитной политики в соответствии с новыми вызовами.

На встречах также были озвучены предложения по работе, направленной на усиление аналитического потенциала, и намечены будущие направления сотрудничества.