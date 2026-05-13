bp присоединилась к консорциуму SOCAR и Uzbekneftegaz в Узбекистане

Компания bp официально подтвердила свое участие в соглашении о разделе продукции (PSA) по шести блокам в Северо-Устюртском регионе Республики Узбекистан, сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.

Соглашение охватывает блоки Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпак и Кулбой.

Документы были подписаны в Ташкенте на полях конференции "Нефть и газ Узбекистана - 2026" министром энергетики Республики Узбекистан Джурабеком Мирзамахмудовым, председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Абдугани Сангиновым, президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф подчеркнул, что проект станет значимым вкладом в развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли заявил, что компания рада начать первый проект в Узбекистане совместно с "Узбекнефтегаз" и SOCAR, подчеркнув значительный ресурсный потенциал страны и перспективы долгосрочного развития.

bp приобрела 40% долю участия в PSA, выкупив по 20% у SOCAR и "Узбекнефтегаз". После сделки структура участия выглядит следующим образом: bp - 40%, "Узбекнефтегаз" - 30% и SOCAR - 30% (оператор).

Соглашение о PSA было первоначально подписано 24 июля 2025 года между SOCAR, "Узбекнефтегаз" и Министерством энергетики Узбекистана. Проект находится на первой фазе реализации, в рамках которой SOCAR как оператор проводит сейсморазведочные работы.