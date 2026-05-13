Moody’s впервые присвоило ЗАО "Южный газовый коридор" рейтинг Baa3

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings присвоило компании ЗАО "Южный газовый коридор" долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте на уровне Baa3, а также базовую оценку кредитоспособности (Baseline Credit Assessment, BCA) на уровне baa3.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, прогноз по рейтингам - "позитивный".

Как отмечает Moody's, рейтинги SGC соответствуют суверенному рейтингу Азербайджана и отражают стратегическую значимость компании, представляющей интересы государства в ключевых газовых проектах страны. Агентство также учитывает прямое и косвенное государственное участие в капитале компании, а также устойчивую практику государственной поддержки, включая предоставление гарантий.

В настоящее время 49 процентов акций SGC напрямую принадлежат государству, а оставшиеся 51 процент - SOCAR. В Moody's подчеркнули, что даже после планируемой до конца 2026 года продажи миноритарной доли компании инвестиционной структуре XRG, связанной с Abu Dhabi National Oil Company, государство, как ожидается, сохранит контроль и влияние на стратегию и политику SGC.

Агентство рассматривает SGC как эмитента, связанного с государством (government-related issuer), учитывая:

собственную кредитоспособность компании на уровне baa3;

суверенный рейтинг Азербайджана Baa3;

очень высокую зависимость риска дефолта компании от государства;

высокую вероятность предоставления экстренной государственной поддержки в случае финансовых трудностей.

Moody's отмечает, что весь текущий долг SGC обеспечен прямыми государственными гарантиями, что поддерживает соответствие рейтингов компании суверенному рейтингу страны.

В агентстве подчеркнули, что базовая оценка кредитоспособности компании поддерживается сильным бизнес-профилем и масштабной интегрированной деятельностью по всей газовой цепочке создания стоимости. SGC участвует в добыче газа на месторождении Шах Дениз, а также владеет долями в стратегически важных трубопроводах:

South Caucasus Pipeline,

Trans Anatolian Natural Gas Pipeline,

Trans Adriatic Pipeline.

Эти проекты формируют единый экспортный газовый коридор из Каспийского региона через Азербайджан, Грузию и Турцию в Южную Европу.

Moody's также выделяет устойчивый спрос на азербайджанский газ в Турции и Европе, а также стратегическое значение проектов для энергетической безопасности региона на фоне продолжающейся геополитической напряженности, связанной с войной между Россией и Украиной и конфликтом на Ближнем Востоке.

По оценке агентства, около 65 процентов EBITDA компании в 2025 году обеспечивали высокомаржинальные транспортные операции. Долгосрочные соглашения по транспортировке газа предусматривают механизмы ship-or-pay, индексацию тарифов и компенсацию затрат, что поддерживает устойчивость финансовых показателей SGC независимо от колебаний сырьевых рынков.

При этом Moody's указывает, что компания сохраняет определенную зависимость от цен на сырьевые товары через сегмент добычи, а также от одного крупного месторождения - Шах Дениз. Однако ожидается, что рост вклада транспортного сегмента позволит сохранить устойчивую прибыльность, тогда как текущий рост цен на нефть и газ дополнительно поддержит показатели upstream-направления в 2026 году.

Сильный финансовый профиль SGC также поддерживается умеренными инвестиционными потребностями. Moody's отмечает значительное улучшение кредитных метрик компании: показатель скорректированного долга к EBITDA снизился до 1,3x в 2024-2025 годах по сравнению с 2,4x в 2023 году и, как ожидается, опустится ниже 1,0x в 2026-2027 годах после погашения евробондов на сумму 2 миллиарда долларов в марте 2026 года.

В агентстве добавили, что компания рассматривает возможность начала выплаты дивидендов после завершения разработки дивидендной политики. Несмотря на это, Moody's ожидает сохранения устойчивого финансового положения и сильных кредитных показателей SGC.

Кроме того, агентство считает, что вхождение XRG в капитал компании в качестве миноритарного акционера может способствовать дальнейшему совершенствованию корпоративного управления.

В то же время Moody's обращает внимание на определенные геополитические риски, связанные с близостью Азербайджана к Ирану на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако на данный момент каких-либо операционных перебоев не зафиксировано, а данные риски оцениваются преимущественно как потенциальные.