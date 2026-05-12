На учениях «EFES-2026» успешно выполнены очередные задачи

На проходящих в Турции многонациональных учениях "EFES-2026", в которых участвует группа военнослужащих Азербайджанской Армии, успешно выполнены очередные задачи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в соответствии с планом учений азербайджанские, турецкие и венгерские военнослужащие практически отработали различные задачи по парашютной подготовке.

Во время прыжков с парашютом с различных высот в небе над Турцией развевались 53 флага, включая государственные флаги стран-участниц и флаг учений "EFES-2026".

Отметим, что азербайджанские военнослужащие совместно с другими участниками успешно выполнили все поставленные задачи.