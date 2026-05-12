https://news.day.az/politics/1833875.html На учениях «EFES-2026» успешно выполнены очередные задачи - ВИДЕО На проходящих в Турции многонациональных учениях "EFES-2026", в которых участвует группа военнослужащих Азербайджанской Армии, успешно выполнены очередные задачи.
На учениях «EFES-2026» успешно выполнены очередные задачи - ВИДЕО
На проходящих в Турции многонациональных учениях "EFES-2026", в которых участвует группа военнослужащих Азербайджанской Армии, успешно выполнены очередные задачи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в соответствии с планом учений азербайджанские, турецкие и венгерские военнослужащие практически отработали различные задачи по парашютной подготовке.
Во время прыжков с парашютом с различных высот в небе над Турцией развевались 53 флага, включая государственные флаги стран-участниц и флаг учений "EFES-2026".
Отметим, что азербайджанские военнослужащие совместно с другими участниками успешно выполнили все поставленные задачи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре