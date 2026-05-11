Раскрыт главный козырь Китая в торговом споре с США

Раскрыт главный козырь Китая в случае нового обострения торгового конфликта с Соединенными Штатами Америки (США).

Как передает Day.Az, об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники в китайских властях.

В материале отмечается, что Пекин стал более уверенным в данном споре после того, как были введены ограничения на экспорт редкоземельных металлов в качестве инструмента давления на Вашингтон.

Китайские чиновники теперь меньше опасаются пошлин со стороны Америки и уверены, что страна сможет справиться с давлением даже если эскалация со стороны США продолжится.