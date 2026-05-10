На корабле Caribbean Princess норовирусом заболели более 100 человек Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США 7 мая зафиксировали вспышку желудочно-кишечных заболеваний на корабле Caribbean Princess в Атлантическом океане. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по их информации, на судне, включая членов экипажа, находятся более 3,1 тыс. человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по их информации, на судне, включая членов экипажа, находятся более 3,1 тыс. человек. В то же время среди 115 заболевших фиксируются диарея и рвота, отметили в CDC.
Работники лайнера занимаются сбором образцов и изоляцией заболевших, проводят усиленную дезинфекцию судна. Отмечается, что по прибытии в пункт назначения лайнер пройдет полную санитарную обработку перед новым рейсом.
