В Азербайджане произошло землетрясение На границе Шекинского и Огузского районов зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки были зафиксированы в 14:35 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Подземные толчки населением не ощущались.
