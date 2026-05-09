В Азербайджане произошло землетрясение

На границе Шекинского и Огузского районов зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки были зафиксированы в 14:35 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Подземные толчки населением не ощущались.