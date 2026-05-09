В Шеки прошел вечер "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана"

10 мая исполняется 103 года со дня рождения Общенационального лидера, основателя современного Азербайджанского государства и выдающегося покровителя культуры Гейдара Алиева.

По этому случаю в Шекинском центре Гейдара Алиева при организации Министерства культуры состоялось мероприятие на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана", сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Сначала министр культуры Адиль Керимли, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, ответственные сотрудники министерства, известные деятели науки и культуры, а также другие участники посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, установленный перед зданием центра, возложили цветы и почтили его светлую память.

В ходе мероприятия прозвучал гимн Азербайджана, память общенационального лидера Гейдара Алиева была почтена минутой молчания.

В своем выступлении А. Керимли подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев, заложивший основы современной государственности, всегда ставил культуру и систему национально-духовных ценностей в центр своей государственной философии и управленческой стратегии. На всех этапах своей политической деятельности он рассматривал культуру как один из ключевых механизмов сохранения национальной идентичности, превратив культурные ценности в ведущую линию развития государственности и укрепления национальных основ.

Было отмечено, что в период руководства независимой республикой Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание развитию культуры и литературы.

"Великий лидер Гейдар Алиев прекрасно понимал, что носителями национальных ценностей являются интеллигенция, деятели искусства и творческие личности. Забота о них служила сохранению национального духа. Великий лидер Гейдар Алиев постоянно находился в тесном контакте с литературно-художественной средой, лично участвовал во многих культурных мероприятиях - от театральных премьер до концертных программ и выставок", - отметил министр.

Адиль Керимли подчеркнул, принятие государственных программ, подписание многочисленных указов и распоряжений в различных сферах культуры - театра, кино, музыки, изобразительного и прикладного искусства, охраны и восстановления историко-культурного наследия, развития библиотечного и музейного дела - наглядно подтверждает высокий уровень внимания к сохранению духовных ценностей в стране.

Отмечено также, что под руководством Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой реализуется важная историческая миссия по сохранению и популяризации культурно-нравственного наследия.

"Сегодня под лидерством главы государства в сфере культуры проводятся системные реформы, которые выводят страну на качественно новый этап развития. Начата последовательная работа по реализации Концепции "Культура Азербайджана - 2040", утвержденной соответствующим распоряжением Президента, которая отражает долгосрочное стратегическое видение сохранения и развития национально-духовных ценностей в условиях глобализации", - подчеркнул министр.

Министр отметил, что культурная политика Гейдара Алиева - это долгосрочная стратегия, которая продолжает жить, развиваться и определять направление будущего.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный жизни и деятельности Общенационального лидера.

На мероприятии выступили доктор исторических наук, общественно-политический деятель Гасан Гасанов, доктор исторических наук, профессор Ирада Гусейнова, директор департамента по изучению и популяризации наследия Гейдара Алиева Центра Гейдара Алиева Мехпара Фатуллаева, а также культуролог, доктор исторических наук Фуад Мамедов. В своих выступлениях они рассказали о выдающемся вкладе великого политика в развитие различных сфер культуры.

Далее был представлен видеоролик, отражающий деятельность центров Гейдара Алиева, а также состоялось награждение группы сотрудников этих центров.

В завершение мероприятия была представлена концертная программа, составленная из любимых песен Общенационального лидера.