Сторонники Карапетяна пришли с ножами на митинг

В Ереване три сторонника партии "Сильная Армения" были задержаны правоохранителями во время митинга в парке Победы по подозрению в ношении холодного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Политическая сила в ходе митинга в парке Победы дала старт началу избирательной кампании перед парламентскими выборами, запланированными на 7 июня. Тысячи граждан пришли выразить поддержку партии российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

"Три человека из указанного района (парк Победы - прим. ТАСС) были задержаны по подозрению в ношении холодного оружия. Они были доставлены в территориальное подразделение полиции, где у них были обнаружены ножи", - рассказали в ведомстве Общественному телевидению Армении.