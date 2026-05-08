Совсем другое 8 мая: история одного предательства

Автор: Лейла Таривердиева

8 ноября 2020 года внимание всех азербайджанцев мира, всех друзей и союзников Азербайджана было приковано к Аллее шехидов, откуда должны были прозвучать слова, которые все мы ждали 28 лет. И они прозвучали.

"Ты свободна, родная Шуша! Мы вернулись, родная Шуша! Мы возродим тебя, родная Шуша!", - сказал Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев.

Сегодня 8 мая, день оккупации Шуши. Город был оккупирован в 1992 году и освобожден 8 ноября 2020 года. Долгие годы символ азербайджанского Карабаха находился в руках оккупантов. В течение этого времени для нас 8 мая было днем национального траура, пусть и не официального.

Этот город символизирует собой в широком смысле понятие родины для азербайджанского народа, даже для тех, кто не родился в Карабахе и никогда не бывал здесь. В свое время Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил: "Шуша - родной город, родная земля, родная крепость, родной памятник не только для шушинцев, но и для каждого азербайджанца, каждого гражданина, любящего свою родину и нацию".

В Армении очень гордились своей "Свадьбой в горах", но только участники тех событий знали, что никакого "героизма" от агрессора не требовалось. Оборона города не была организована по вине предателей, а вот кто проявил беспримерный героизм - это защитники Шуши, немногочисленные отряды самообороны и небольшая группа военнослужащих, оборонявших город до последнего вздоха. Противник имел несоразмерное преимущество и в численности личного состава, и в количестве бронетехники. Несмотря на это, защитникам города удалось продержаться несколько часов. Они надеялись на подмогу из Баку, но Баку тогда был занят другими делами.

В ночь с 7 на 8 мая 1992 года армянские боевики подвергли город артиллерийскому обстрелу. Ближе к утру были захвачены все азербайджанские посты. Защитники Шуши сражались до последнего патрона. С обороной города связано имя Национального героя Альберта Агарунова, чей танк, заняв позицию на подступах к Шуше, долгое время в одиночку сдерживал врага.

Шуша была захвачена в день, когда в Тегеране шли так называемые мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном...

У Армении были большие планы насчет Шуши. К 30-летию оккупации, то есть 8 мая 2022 года планировалось перенести столицу "нкр" из Ханкенди в Шушу. В 2007 году американской компанией по армянскому заказу был разработан новый генплан "возрождения Шуши", за который посольству США пришлось потом оправдываться перед Баку. Презентация этого варварского плана состоялась 8 мая. Оккупанты рассчитывали "возродить традиции Шуши и ее особое значение в истории армянского народа". Но им это не удалось. Город упорно сопротивлялся чужакам. За 28 лет им так и не удалось заселить и перестроить его полностью. Оккупанты всеми силами пытались вытравить из него азербайджанский дух, приложили немало усилий для изменения исторического облика Шуши. Достраивались и перестраивались, сносились под предлогом строительства дорог исторические здания и целые кварталы. При этом делались попытки утвердить "григорианскую" историю города, для чего в период оккупации были переделаны под армянские расположенные здесь православные храмы. Причем, один из них, церковь Газанчы, после изменения армянами плана города оказалась как бы градообразующим центром композиции.

В Армении и представить не могли, что оккупация не доживет до своего 30-летия.

"Мы возродим тебя, родная Шуша!" - обещал Президент Азербайджана. И процесс этот начался в первые же недели после Победы и продолжается по сей день. Шуша через пять с половиной лет после освобождения разительно отличается от того полуразрушенного и изуродованного города, какой застали героические азербайджанские спецназовцы, освобождавшие Шушу. Шушинская операция вошла в учебники военных вузов многих стран мира, но специалисты до сих пор не могут понять, как небольшой группе спецназовцев с легким оружием удалось освободить город, считавшийся непреступной крепостью, где оккупанты укреплялись и окапывались 28 лет.

Но вернемся в страшный день 8 мая 1992 года.

О том, что Шуша будет сдана, никто не мог и подумать. Этот город был национальным символом, и мы думали, что руководство страны приложит все силы к тому, чтобы символ не оказался в руках врага. Но Шуша стала жертвой предательства. "Благодаря" предателям, большая часть шушинского гарнизона оставила город без боя, и только горстка храбрецов осталась, пытаясь спасти город. Когда был убит последний защитник Шуши, армянские боевики вошли в город с опаской, не веря своим глазам. Отряды армянских боевиков с опаской входили в оставленный город, не веря в свою удачу. Они сконцентрировали на шушинском направлении целую армаду, а оказалось, что город защищала лишь горстка азербайджанцев. Примечательно, что Шушу начали грабить еще до того, как боевики решились зайти в город. Об этом свидетельствуют сами армянские источники - войдя, "победители" наткнулись на мародеров-армян, которые уже шуровали в оставленных азербайджанцами домах.

Оккупантам очень повезло, что в Баку о Шуше никто не думал. Точнее, думали, но только как об инструменте достижения политических целей. Как НФА успешно использовал геноцид в Ходжалы против Аяза Муталлибова, так и последний попытался воспользвоаться оккупацией Шуши, чтобы вернуться к власти, от которой был вынужден отказаться из-за ходжалинских событий.

Старшее поколение помнит, что происходило в Баку в тот период. В верхушке власти творилась неразбериха. Бал правила оппозиция, которая и направляла все процессы на карабахском фронте, перетасовывая армейские подразделения и отряды полевых командиров так, как было нужно ей.

Падение Шуши дало повод сторонникам Муталлибова использовать это событие для возвращения бывшего президента к власти. Фактически они хотели повторить сценарий смены власти, проделанный тандемом НФА-Мусават после Ходжалы. Но ничего не вышло, потому что у "фронтовиков" были свои планы.

Обращаясь к азербайджанскому народу 10 мая 2023 года в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев сказал: именно в результате национальной измены и предательства в мае 1992 года Шуша была сдана врагу. Шуша - неприступная крепость. Это знает каждый. Именно для того, чтобы прийти к власти, они оставили Шушу.

Спустя месяц после оккупации Шуши тандем НФА-Мусават пришел к власти. Собственно, ради этого был сдан город.

"Разбой, грабежи, произвол, анархия, хаос, наши земли захватывались, а тогдашняя власть НФА-Мусават продавала Армении топливо. Посмотрите, с какой ненавистью к своему народу жили эти люди, что и в эти тяжелые дни прибегали к грязным делам, чтобы набивать свои карманы. Чтобы остаться у власти, они даже развязали гражданскую войну".

Подчеркнув, что в таких условиях была оккупирована Шуша, глава государства отметил, что после этого наших трагедий стало больше: "После оккупации Шуши судьба Лачина тоже, можно сказать, находилась под большой угрозой, и спустя десять дней был оккупирован и Лачин. В апреле 1993 года был оккупирован Кяльбаджар, таким образом, между Карабахом и Арменией возникла географическая связь".

Незадолго до Второй карабахской войны, в мае 2020 года, Президент Ильхам Алиев, назначая своего специального представителя в Шушинском районе, назвал виновником трагедии тандем НФА-Мусават. Глава государства напомнил, что тогдашний министром обороны (Рагим Газиев) обещал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб. Но "до сих пор не пустил эту пулю в свой предательский лоб".

"Дезертировали, бежали. Верховный главнокомандующий - дезертир, государственный секретарь - дезертир, председатель парламента - дезертир, другие дезертиры тоже бежали и скрылись, один - в Келеки, другой - за рубежом. Если во время войны Верховный главнокомандующий бежит, то это - дезертирство, другого названия нет. Все должны знать это и не забывать", - сказал Ильхам Алиев.

Народ все понимал. Поэтому власть НФА-Мусават протянула только год. Мошенники от политики оказались еще более недееспособными, чем их предшественники. Благодаря их предательству и бездарности ситуация на карабахском фронте стала необратимой. Враг успешно расширял зону оккупации, внешние силы тоже не дремали, и Азербайджан оказался на грани не только потери территорий, но и расчленения. Это произошло бы, если бы к власти не вернулся Гейдар Алиев.

А помните планы армян перенести в Шушу сепаратистский "парламент? Конечно, как такое забыть. А еще мы помним провокационную "инаугурацию" Араика Арутюняна в Шуше и пляски Никола Пашиняна на Джыдыр-Дюзю.

Еще мы помним, как после апрельских боев 2016 года, когда началось возрождение Джоджуг Марджанлы, на дороге возле этого села появился указатель с количеством километров до города Шуша. А 22 мая 2019 года во время учений азербайджанские военнослужащие выстроились в надпись "Наша цель - Шуша, ждите нас!" Это был меседж оккупантам о том, что им не стоит почивать на лаврах. До освобождения Шуши оставалось полтора года.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, выступая в освобожденной Шуше, "армяне придумали мифы об этой якобы операции - "свадьба в горах". Сейчас мы устроили им такую свадьбу, что они навеки запомнят этот урок".

По всему видно, что запомнили. И очень крепко.