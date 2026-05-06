Добыча стран ОПЕК упала до 36 летнего минимума
Добыча нефти странами-членами ОПЕК в апреле сократилась на 420.000 баррелей в сутки - до 20,55 млн баррелей в сутки.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно информации, это самый низкий показатель с 1990 г.
Главными причинами стали более глубокие потери в Кувейте и Иране. Производство группы уже обвалилось в марте на 8,6 млн баррелей в сутки - это стало крупнейшим спадом за десятилетия.
