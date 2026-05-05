"Сабах" в четвертый раз подряд стал чемпионом Азербайджанской баскетбольной лиги

Баскетбольный клуб "Сабах" защитил титул чемпиона Азербайджана, одержав победу в финальной серии сезона 2025/2026. В решающем, третьем матче серии "совы" обыграли команду "Абшерон Лайонс", обеспечив себе золотые медали четвертый год подряд, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

Встреча, прошедшая во Дворце спорта в Баку, завершилась со счетом 108:95 в пользу столичного клуба. Ранее "Сабах" также оказался сильнее соперника в первых двух играх серии, победив со счетом 98:93 и 112:84.

Согласно регламенту лиги, победителем чемпионата становится команда, одержавшая три победы в финальной серии. Таким образом, "Сабах" завершил финальное противостояние с общим счетом 3:0.