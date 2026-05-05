В Центре Гейдара Алиева продемонстрирован фильм «По следам одного визита», посвященный общенациональному лидеру

В Центре Гейдара Алиева в преддверии 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева состоялся показ документального фильма под названием "По следам одного визита".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед показом выступил автор проекта, известный путешественник и журналист Азер Гариб, который проинформировал о фильме.

Он отметил, что представлены два фильма из проектного цикла. "Эти работы посвящены официальным визитам общенационального лидера в Италию и Соединенные Штаты Америки. 6 мая предусмотрен показ кинолент, отражающих официальные визиты великого лидера Гейдара Алиева в различные географии - Францию, Великобританию, Бельгию и Люксембург, Китай, Японию и страны тюркского мира. Они подготовлены в рамках проекта "Гейдар Алиев и школа дипломатии" и нацелены на изучение и пропаганду богатого наследия великого лидера, в особенности реализованной им стратегии внешней политики", - добавил А.Гариб.

Проект, отражая важные моменты международных визитов и дипломатической деятельности великого лидера, нацелен на донесение до широкой аудитории роли этой деятельности в формировании современной внешней политики Азербайджана, более обстоятельное ознакомление молодежи с политическим наследием общенационального лидера и укрепление духа патриотизма. В фильмах предпринята попытка осветить не только моменты официальных визитов в рамках протокола, но и детали, оставшиеся за его пределами.

Затем гости посмотрели фильмы, посвященные официальным визитам общенационального лидера в Италию и Соединенные Штаты Америки.