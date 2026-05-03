На старте и финише "Бакинского марафона 2026" был организован концерт

В стартовой и финишной зонах "Бакинского марафона 2026", проведённого по инициативе Фонда Гейдара Алиева, были представлены концертная и развлекательная программы.

Как сообщает Day.Az, в этом году Бакинский марафон впервые прошёл не на дистанции 21 км, а на полной 42-километровой дистанции. В марафоне приняли участие 25 тысяч человек.

Первым среди мужчин финишную линию пересёк спортсмен из Турции Ахмед Алканоглу. Второе место занял украинский участник Виталий Шафар, а третье - представитель Кыргызстана Ерскелди Акеров.

В женском зачёте первое место заняла Елена Толстых из России, второе - Анна Юсупова из Азербайджана, третье - Ширин Акимбай из Казахстана.