Впечатляет скорость восстановления Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом заявил в субботу Trend посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах.

"Очень приятно видеть те грандиозные инфраструктурные проекты, реализуемые здесь. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и создания комфортных условий жизни для людей, в том числе для жителей, которые исторически проживали в этом регионе и имеют возможность вернуться в свои дома, уже полностью восстановленные с применением современных технологий", - сказал посол.

Монтенегро подчеркнул, что COP29 и COP30 способствовали значительному сближению стран.

"Мы наблюдаем всё больше двусторонней активности и взаимодействия. Поэтому, на мой взгляд, сейчас наши отношения находятся на очень высоком уровне. Во многом это связано с тесным сотрудничеством, которое было выстроено между председательствами COP29 и COP30", - сказал дипломат.

Отметим, что 1 мая начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей, представляющих в общей сложности 62 страны и международные организации.

Данный визит является двадцать первым по счету посещением освобожденных от оккупации территорий представителями дипломатического корпуса. Подобные поездки имеют важное значение для формирования объективного представления о масштабах реализуемых проектов и достигнутых результатах на освобожденных от оккупации территориях.

Во второй день визита в экономические районы Карабаха и Восточного Зангезура представители дипломатического корпуса посетили в Лачинский район.