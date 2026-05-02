В Баку задержан мужчина, обманувший около 40 человек

В последние дни в социальных сетях и на других онлайн-платформах зафиксированы многочисленные случаи мошенничества в отношении граждан под видом объявлений о продаже мебели по низким ценам.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел (МВД), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в городе Баку, был установлен и задержан подозреваемый в совершении этих деяний - ранее судимый 40-летний Вусал Гусейнов.

В ходе расследования выяснилось, что он размещал в социальных сетях и на одном из сайтов фиктивные объявления о продаже мебели по заниженным ценам. Таким образом В.Гусейнов, злоупотребив доверием около 40 человек, причинил им материальный ущерб на различные суммы. После получения задатка от потерпевших подозреваемый прекращал с ними связь.

Расследование продолжается.