Гуманоидный робот София спела с симфоническим оркестром - ВИДЕО Гуманоидный робот София впервые приняла участие в совместном выступлении с живым оркестром. Как сообщает Day.Az, в рамках тематического концерта в Гонгконге София исполнила три оригинальные композиции в сопровождении симфонического оркестра Гонконгского баптистского университета.
Гуманоидный робот София спела с симфоническим оркестром - ВИДЕО
Гуманоидный робот София впервые приняла участие в совместном выступлении с живым оркестром.
Как сообщает Day.Az, в рамках тематического концерта в Гонгконге София исполнила три оригинальные композиции в сопровождении симфонического оркестра Гонконгского баптистского университета.
После выступления робот обратилась к зрителям с речью, отметив, что через музыку стремится "сблизить людей и машины".
В компании Hanson Robotics подчеркнули, что подготовка к выступлению заняла немало времени. По словам разработчиков, инженеры старались сохранить уникальный стиль Софии и органично вписать её голос в классическое оркестровое звучание.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре