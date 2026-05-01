Гуманоидный робот София спела с симфоническим оркестром

Гуманоидный робот София впервые приняла участие в совместном выступлении с живым оркестром.

Как сообщает Day.Az, в рамках тематического концерта в Гонгконге София исполнила три оригинальные композиции в сопровождении симфонического оркестра Гонконгского баптистского университета.

После выступления робот обратилась к зрителям с речью, отметив, что через музыку стремится "сблизить людей и машины".

В компании Hanson Robotics подчеркнули, что подготовка к выступлению заняла немало времени. По словам разработчиков, инженеры старались сохранить уникальный стиль Софии и органично вписать её голос в классическое оркестровое звучание.