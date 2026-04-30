Ежегодно 30 апреля во всем мире отмечается Международный день джаза. Учрежденный ЮНЕСКО в 2011 году праздник сопровождается масштабными концертными программами и культурными инициативами в странах, где джаз занимает особое место в музыкальной жизни. Сегодня Международный день джаза объединяет почти 190 государств, становясь символом диалога культур, свободы самовыражения и творческого взаимодействия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по случаю Международного дня джаза проводятся круглые столы, мастер-классы по джазовой импровизации, а также различные мероприятия, посвященные этому музыкальному направлению. Эти события продолжаются специальной концертной программой на площади Конго в городе Новый Орлеан, который считается родиной джаза.

Азербайджанский джаз занимает особое место в мировой музыкальной культуре. Об этом наглядно свидетельствует устойчивый интерес к международным джазовым фестивалям, регулярно проводимым в нашей стране. Сформировавшийся на стыке американского джаза и мугамной традиции азербайджанский джаз как самостоятельное направление возник в конце 1930-х годов. Его основы были заложены созданным Ниязи и Тофиком Гулиевым Государственным эстрадным оркестром, вошедшим в историю под названием "Государственный джаз".

Новую страницу в развитии эстрадной и джазовой музыки в Азербайджане открыл ансамбль "Гая", созданный Рафиком Бабаевым. Коллектив быстро завоевал широкую популярность и признание на всем пространстве бывшего СССР.

В свою очередь, эпоха Вагифа Мустафазаде по праву считается периодом подлинного расцвета национального джаза: именно он создал уникальный синтез мугама и джаза, который стал визитной карточкой азербайджанской музыкальной школы. Сегодня эту творческую линию достойно продолжает его дочь - Азиза Мустафазаде, успешно представляя азербайджанский джаз на международной сцене и добиваясь новых ярких достижений.

Азербайджанский джаз, заложенный на прочных традициях, сегодня переживает новый этап развития благодаря молодому поколению исполнителей. Ярким подтверждением этому служит успех победителя Международного джазового фестиваля в Монтрё - Исфара Сарабского, чье имя стало символом современного азербайджанского джаза на мировой сцене.

Наряду с ним эти традиции последовательно продолжают и развивают такие признанные мастера, как Раин Султанов, Салман Гамбаров, Эмиль Афрасияб и Шаин Новрасли, внося значительный вклад в популяризацию азербайджанского джаза за рубежом и укрепляя его позиции в мировом музыкальном пространстве.