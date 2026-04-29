Google подписала с Пентагоном секретный контракт

Google заключила с Пентагоном соглашение об использовании моделей искусственного интеллекта при выполнении засекреченных операций.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Information со ссылкой на источник.

Соглашение позволит Пентагону использовать разработки Google в сфере искусственного интеллекта "для любых законных правительственных нужд". Оно обязывает компанию по запросу правительства помогать в настройке защитных механизмов и фильтров, пишет Reuters.

В документе указано, что система ИИ не предназначена и не может быть использована для слежки за гражданами на территории США или для применения автономных видов оружия "без надлежащего человеческого контроля и надзора". При этом, согласно контракту, Google не сможет ограничивать использование ИИ "в рамках законных операций".

Представитель Google сообщил Reuters, что компания поддерживает как секретные, так и несекретные проекты с государственными учреждениями, а предоставление Пентагону доступа к ИИ-инфраструктуре - это "ответственный подход к обеспечению национальной безопасности".

Перед заключением контракта более 600 сотрудников Google подписали петицию с просьбой к главе компании Сундару Пичаи не предоставлять армии США модели искусственного интеллекта для секретных операций. В обращении говорилось, что ИИ должен приносить пользу человечеству, а не использоваться "бесчеловечными или крайне вредными способами".

Минобороны США оказывало давление на ведущие компании в области ИИ, в том числе OpenAI и Anthropic, требуя предоставить доступ к их технологиям для использования в секретных сетях без стандартных этических ограничений, сообщал Reuters. Anthropic отказалась выполнить условия Пентагона, после чего президент Дональд Трамп запретил всем правительственным ведомствам использовать технологии компании.