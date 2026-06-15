https://news.day.az/world/1841508.html

Британская полиция «арестовала» 5-летнего ребёнка - ВИДЕО

Британская полиция арестовала 5-летнего ребёнка, забирая его отца. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Видео вызвало масштабное возмущение в местном сегменте соцсетей. Подробности инцидента пока неясны. Ряд чиновников уже заявили о работе с соцсетями "тех, кто хочет раскачать британское общество".