Британская полиция «арестовала» 5-летнего ребёнка

Британская полиция арестовала 5-летнего ребёнка, забирая его отца.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видео вызвало масштабное возмущение в местном сегменте соцсетей.

Подробности инцидента пока неясны. Ряд чиновников уже заявили о работе с соцсетями "тех, кто хочет раскачать британское общество".