Шушинская декларация предложила региону новую платформу безопасности

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Есть государства и отдельные силы, вынашивающие опасные намерения. Они открыто говорят о необходимости перекроить сложившуюся политическую карту мира. На этом фоне мысли о построении новой архитектуры безопасности уже не выглядят абстракцией.

15 июня для нас значимый день. И как дата возвращения к власти в Азербайджане в 1993 году Общенационального лидера Гейдара Алиева, и как день подписания исторической Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией. Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Шуше документ о стратегическом союзничестве, предусматривающий взаимодействие по многим направлениям, в том числе в сфере безопасности и совместного устранения угроз. Союзничество Азербайджана и Турции предполагает координацию и взаимодействие в вопросах стратегической значимости. При этом стороны сохраняют независимую внешнюю политику, направленную на защиту и обеспечение национальных интересов.

Шушинская декларация стала ответом на инсинуации о якобы вынашивании Баку и Анкарой неких тайных опасных планов. Наши страны показали свою открытость для решения вопросов безопасности. Ее надо не только желать, над ней надо работать, чтобы она из цели превратилась в данность. Две страны объявили на весь мир, что отныне начинают работать совместно в новом ключе, чтобы сохранять спокойствие в этом важном, коммуникационно насыщенном регионе.

Как известно, ни Турция, ни Азербайджан ни на кого не нападали и подобных планов никогда не вынашивали. Никаких притязаний к той же Армении никогда не предъявляли. Мы должны быть сильными и вооруженными. Просто желать мира и стабильности мало, нужно вкладывать в это ресурсы. Не случайно Президент Ильхам Алиев не раз указывал, что для того, чтобы был мир, мы должны быть сильными. В сегодняшнем мире правила диктуют носители силы, а не сила права. Сила права постепенно превратилась в хрупкую величину. И в этом мировые державы демонстрируют опасные прецеденты, нападая на суверенные страны, пытаются вмешиваться во внутренние дела других государств и диктовать им как жить.

Это опасная тенденция для нынешнего мира и его будущего. Действующие конвенции и законы предусматривают уважительное отношение к правам, желаниям и приоритетам суверенных государств и народов. И великие державы должны чувствовать свою ответственность и понимать, что мир изменился. Мир оставил позади темные времена и опасные периоды истории. Подъем самосознания и стремление к независимости в свое время изменили мир. Возвращение к прошлому недопустимо.

Азербайджан на протяжении десятилетий был вынужден терпеть армянскую агрессию, а международное сообщество с его глобальными и европейскими институтами занималось только лишь тем, что на словах (и то формально) осуждало агрессорскую политику, а на практике не принимало никаких мер, чтобы заставить Армению отказаться от оккупации. Действенных рычагов давления на официальный Ереван не было. Но даже если бы они были, думаю, армянское лобби и диаспора не позволили бы их применять, используя свое влияние.

Для нас это был очень серьезный вызов. И Азербайджан в лице и Общенационального лидера Гейдара Алиева, и Президента Ильхама Алиева не раз уведомляли мировое сообщество, что если мирные переговоры не дадут результата, страна будет вынуждена применить силу для восстановления своей территориальной целостности.

Мне часто вспоминается история, изложенная спецпредставителем Президента США Уитткофом. Он рассказал, как на встрече 8 августа в Вашингтоне Дональд Трамп спросил Ильхама Алиева, почему, имея такие преимущества, Азербайджан остановился. На это азербайджанский лидер ответил, что мы вернули свое, а большего нам не надо. В интересах мира и регионального развития. Эти слова показывают, на что реально настроен Азербайджан. Он настроен на диверсификацию интеграционных схем в нашем регионе и вокруг него и создает для всех своих партнеров благоприятные условия. С тем, чтобы не было туч на небосводе безопасности и чтобы народы чувствовали за собой определенную силу и имели возможность нарастить запас прочисти.

Шушинская декларация является очень притягательным мотивом для международной практики, для будущего и нашего региона, и мирового сообщества. Этот документ стал обозначением той важной величины, которую надо принять и усиливать.

Шушинская декларация формирует правовую базу не только двусторонних отношений, но и предлагает новую платформу безопасности и экономического сотрудничества для всех региональных государств. Само содержание декларации и тот факт, что подписана она была в Шуше, ставшей символом великой победы, делают документ особенным, символичным и глубоким по смысловому содержанию. Но это не все. Подписана декларация в историческую для азербайджанского народа и независимого Азербайджана дату - День национального спасения.

Шушинская декларация оставляет возможности для присоединения других государств. Это касается, в первую очередь, стран Организации тюркских государств. ОТГ решает очень важные вопросы на международной арене, заявляет высокие цели по созданию и укреплению новых интеграционных линий и логистических маршрутов. И, безусловно, необходимо принимать меры для защиты этих проектов. Государства, общаясь друг с другом, выстраивая новую конфигурацию интеграции, закладывают основу безопасности. Бездействие всегда приводит к появлению вакуумов, которые чаще всего заполняются агрессивно настроенными странами, пытающимися навязать другим свою волю и навести страх.

В Шуше Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган оформили новый взгляд на положение вещей. Азербайджан и Турция открылись миру уже в новом качестве, как государства, которые адекватно понимают ответственность перед противодействием существующим вызовам и перед тем, что мы должны делать для создания основ хорошего будущего. Шушинская декларация дает нам право заявлять, что мы, Азербайджан и Турция, в какой-то мере пионеры нового мирового порядка, которые показывают, как нужно обустраивать свои национальные дома, создавать безопасную атмосферу вокруг наших национальных очагов и далее развивать эти тенденции и привлекать к совместной деятельности другие страны, народы и общности. Не случайно в своем выступлении Президент Ильхам Алиев как-то сказал, что для нас главное выстраивать доверительные и хорошие отношения с нашими соседями, а также с соседями наших соседей. Тут он в геометрической прогрессии показывает, насколько важно смотреть далеко вперед, ориентироваться на возможности даже географически отдаленных стран и создавать предпосылки для обнадеживающего будущего.

В этом смысле евразийское пространство играет важную роль в мировой геополитической системе. Два крупных вооруженных конфликта происходят сейчас именно на этом пространстве. Азербайджан и Турция пытаются привлечь свой миротворческий потенциал, чтобы эти конфликты были разрешены.

Шушинская декларация является хорошим примером для нынешних национальных элит. Все должны стремиться создавать подобные модели во всех беспокойных ареалах мирового пространства. Да, мы вооружаемся, потому что понимаем, насколько важно и актуально поддерживать архитектуру безопасности в надлежащем состоянии и не дать ни малейшей возможности радикальным силам в непредсказуемых странах хаотизировать международную ситуацию.