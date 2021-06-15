Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией

15 июня, по окончании встречи один на один, прошла церемония подписания азербайджано-турецких документов с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az.

Главы двух государств подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией.

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