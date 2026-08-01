Стала известна стоимость новых iPhone

Компания Apple может существенно повысить цены на новые флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Как передает Day.Az, об этом говорится в аналитической записке Джеффа Пу из инвестиционной компании GF Securities, с которой ознакомилось издание MacRumors.

По оценке аналитика, Apple не сможет сохранить стоимость устройств на уровне моделей предыдущего поколения. Ожидается, что флагманские смартфоны подорожают примерно на $250-300.

Для сравнения, iPhone 17 Pro, представленный осенью 2025 года, поступил в продажу по цене от $1099, а iPhone 17 Pro Max - от $1199. Согласно прогнозу Джеффа Пу, стартовая стоимость iPhone 18 Pro может составить около $1399, а iPhone 18 Pro Max - $1499.

Ранее аналитик GF Securities предполагал, что новые смартфоны Apple либо не изменятся в цене, либо подорожают незначительно по сравнению с предыдущими моделями. Однако теперь он связывает возможный рост стоимости с увеличением расходов компании на производство новых компонентов.

При этом глава Apple Тим Кук пока не делал официальных заявлений о возможном повышении цен на iPhone. В ходе последней отчетной конференции компании этот вопрос не обсуждался.