https://news.day.az/world/1851248.html Китаец построил своему коту стадион - ВИДЕО Знаменитый китаец, строящий для своего кота разные локации, на этот раз построил ему стадион. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. На реализацию проекта у него ушло 4 месяца. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китаец построил своему коту стадион - ВИДЕО
Знаменитый китаец, строящий для своего кота разные локации, на этот раз построил ему стадион.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
На реализацию проекта у него ушло 4 месяца.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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