Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан - ФОТО - ВИДЕО

31 июля завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали Премьер-министр Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и другие официальные лица.