https://news.day.az/officialchronicle/1851365.html Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан - ФОТО - ВИДЕО 31 июля завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан - ФОТО - ВИДЕО
31 июля завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали Премьер-министр Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и другие официальные лица.
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