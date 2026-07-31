В аэропорту Антальи изменят порядок встречи туристов

В международном аэропорту Антальи запретят использовать таблички с названиями и логотипами компаний для встречи организованных туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным АТОР, с 00:00 31 июля туристов начнут направлять к специальным стойкам, обозначенным буквами от А до М. Они расположатся в привычной зоне встречи пассажиров. Всего оборудуют 13 стоек, на каждой из которых будут указаны фамилии клиентов девяти турагентств.

"Перед поездкой туристам должны будут сообщить букву нужной стойки. После выхода из зоны прилета пассажир подойдет к ней, найдет свою фамилию, а ожидающий за стойкой представитель компании проводит его к трансферному автомобилю", - говорится в сообщении.