США и Израиль обсуждают сухопутную блокаду Ирана - СМИ

Власти США и Израиля рассматривают возможность введения сухопутной блокады Ирана.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, данный вариант обсуждается президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках мер по усилению экономического давления на Тегеран, передает Day.Az.

По данным издания, во время встречи в Белом доме стороны обсудили возможность применения "кинетических и некинетических средств" для усиления давления на Иран.

"Что, если просто заблокировать доступ на территорию? Предположим, Иран не сможет ничего ввозить и ничего вывозить. Будет происходить что угодно", - заявил газете высокопоставленный израильский чиновник.

Отмечается, что реализация такого плана потребует от США и Израиля оказать давление на соседние с Ираном страны и его региональных партнеров с целью усиления контроля или закрытия пограничных переходов. При этом государства, согласившиеся на сотрудничество, могут столкнуться с ответными мерами со стороны Тегерана.