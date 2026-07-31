Центральная Азия и Азербайджан могут предложить миру уникальное наследие древних городов - Жапаров

Центральная Азия и Азербайджан могут предложить миру уникальное наследие древних городов.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на неформальной Консультативной встрече "Центральная Азия - Азербайджан" в городе Чолпон-Ата Кыргызстана, передает Day.Az.

"Прочной основой наших отношений остается культурная близость, общая история и традиционные связи между нашими народами. Большим потенциалом обладает сотрудничество в сфере туризма. Центральная Азия и Азербайджан могут предложить миру уникальное наследие древних городов, памятников Великого Шелкового пути, горных и озерных ландшафтов, национальных традиций и культурного многообразия",- сказал он.

Жапаров отметил, что за последние годы сотрудничество государств Центральной Азии приобрело качественно новое содержание.

"Достигнуты принципиальные исторические договоренности по государственным границам. Одним из заметных результатов укрепления регионального сотрудничества стала взаимная поддержка наших государств на международной арене. Выражаю вам искреннюю признательность за поддержку кандидатуры Кыргызской республики в Совете безопасности ООН на 2027-2028 годы. Принятое в Ташкенте обращение глав государств Центральной Азии к государствам-членам Организации Объединенных Наций стало убедительным проявлением региональной солидарности и весомой поддержки для нашей страны. В своей деятельности на этой важной международной площадке Кыргызская республика будет продвигать общие интересы региона. Одним из основных направлений нашей совместной работы остается развитие транспортной взаимосвязанности. Наши страны реализуют стратегические железнодорожные, автомобильные, авиационные и мультимодальные проекты. Важно обеспечить сопряжение и взаимное дополнение этих направлений. В числе крупных инфраструктурных проектов - строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан",- сказал он.