В Турции приступили к оценке ущерба от лесных пожаров

В турецких провинциях, где в последние несколько дней бушевали лесные пожары, приступили к оценке причиненного ущерба.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум.

Он сообщил, что, согласно предварительным оценкам, в результате пожаров, произошедших в провинциях Анталья, Мугла и Балыкесир, ущербу подверглись 65 жилых и нежилых объектов.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, в свою очередь, заявил, что лесной пожар в районе Фетхие провинции Мугла полностью взят под контроль, а пожары в районах Гёмеч провинции Балыкесир, Аланья провинции Анталья и Гюльнар-Айдынджик провинции Мерсин локализованы.