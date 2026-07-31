https://news.day.az/world/1851277.html Мадрид направил военных в Сеуту из-за мигрантов - ВИДЕО Мадрид направил военных в Сеуту на фоне резкого увеличения числа мигрантов. Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в сети распространилось видео.
Мадрид направил военных в Сеуту из-за мигрантов - ВИДЕО
Мадрид направил военных в Сеуту на фоне резкого увеличения числа мигрантов.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в сети распространилось видео.
За последние дни более 1500 мигрантов смогли попасть на территорию испанского автономного города Сеута, расположенного на африканском побережье Гибралтарского пролива у границы с Марокко. Власти заявили о возникновении гуманитарной и социальной чрезвычайной ситуации.
Отмечается, что нынешний наплыв мигрантов стал крупнейшим с 2021 года, когда границу Сеуты попытались пересечь более 10 тысяч человек.
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