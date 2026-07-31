В Шуше сдано в эксплуатацию отделение скорой медицинской помощи - ФОТО

Шушинское отделение скорой медицинской помощи, функционировавшее в Баку, уже переведено на родную землю - в город Шуша.

Об этом Day.Az сообщили в департаменте по связям с общественностью и коммуникациям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что Шушинское отделение скорой медицинской помощи работает в непрерывном режиме. Отделение обеспечено 2 автомобилями скорой медицинской помощи.

Также подчеркивается, что медотделом TƏBİB продолжаются меры, направленные на расширение возможностей доступа населения к услугам скорой медицинской помощи, более оперативное реагирование на вызовы, увеличение охвата и обеспечение доступности службы. В последние годы с целью более эффективной организации службы скорой медицинской помощи предпринимаются последовательные шаги по созданию новых станций и филиалов в различных регионах страны, увеличению количества существующих бригад, а также усилению технического оснащения.