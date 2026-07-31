В ГЭЦ объяснили причину наличия вакантных плановых мест в магистратуре

По итогам общего конкурса в магистратуру были приняты 13 845 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Сообщается, что из принятых в магистратуру 6 580 человек будут обучаться по государственному заказу, 52 - за счет государства, а 7 213 - на платной основе. 10 510 человек являются выпускниками высших учебных заведений текущего года, 3 335 - прошлых лет.

"Отметим, что в этом году по сравнению с прошлым годом число лиц, участвовавших в выборе специализаций, увеличилось на 166 человек. После основного распределения число принятых в магистратуру в этом году также оказалось на 399 человек больше. Если в прошлом году по государственному заказу были приняты 5 798 человек, то в этом году - 6 580 человек, еще 52 человека - за счет государства. Таким образом, по сравнению с прошлым годом большее число бакалавров - 834 человека - получило возможность обучаться бесплатно.

По итогам 2026 года из 17 658 плановых мест, выделенных для магистратуры высших учебных заведений, заполнены 13 845, или 78,41%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 16 848 плановых мест и 79,81%. Как видно, в этом году количество плановых мест также было больше - на 810.

В целом заранее было известно, что определенная часть плановых мест останется вакантной, так как число бакалавров, участвовавших в выборе специализаций, составляло 15 721, тогда как количество плановых мест - 17 658", - говорится в сообщении.