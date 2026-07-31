Объявлен состав женской сборной Азербайджана U-18 на чемпионат Европы

Определен состав женской сборной Азербайджана по баскетболу среди игроков до 18 лет на чемпионат Европы в дивизионе B.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир пройдет с 31 июля по 9 августа в румынском городе Тулча.

Сборная Азербайджана выступит в группе A вместе с командами Румынии, Португалии, Нидерландов и Исландии.

В состав вошли 12 баскетболисток: Айлин Акберзаде, Зейнеб Зейтингез, Лейла Аллахвердиева, Дениз Гекчел, Медина Мамедова, Ангелина Исмаилова, Галина Гушина, Ситара Аббасова, Айлин Нифталиева, Нигяр Мейсарова, Полина Щукина и Виктория Ульянова.

Главный тренер сборной - Эврен Алкая. В тренерский штаб также вошли Айгюн Эйнуллаева, Ферхат Агджан и тренер по физической подготовке Мурат Сельман Чолак. Нариман Магеррам назначен генеральным менеджером, Алие Ибрагимова - врачом команды.