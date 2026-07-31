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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры госвизита главы государства в Кыргызстан - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного визита главы государства в Кыргызстан. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан (30-31.07.2026)".