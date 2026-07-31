https://news.day.az/politics/1851393.html Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества - ФОТО В рамках визита в Южно-Африканскую Республику председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Панафриканского парламента Фатихом Бутбиком. Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества - ФОТО

Политика, 31 июля 2026 20:52 (UTC +04:00) 822
Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества

В рамках визита в Южно-Африканскую Республику председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Панафриканского парламента Фатихом Бутбиком.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам дружественных отношений между Азербайджаном и странами Африки, перспектив развития межпарламентского сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подчеркивалось, что парламенты играют важную роль в реализации Повестки Панафриканского союза - 2063. Ф. Бутбик заявил, что Азербайджан является надежным партнером для стран Африки, отметив, что стороны объединяют общие ценности и отношения, основанные на взаимном уважении. Он подчеркнул, что парламентская дипломатия играет важную роль в укреплении связей между народами и продвижении взаимных интересов.

В свою очередь, С. Гафарова заявила, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений со странами Африки. Особо подчеркивалась важность расширения межпарламентских связей, укрепления политического диалога, повышения взаимного доверия и развития сотрудничества по новым направлениям.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что дальнейшее расширение межпарламентских связей отвечает взаимным интересам сторон, подчеркнув наличие хороших возможностей для развития институционального сотрудничества с Парламентской сетью Движения неприсоединения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Милли Меджлисом и Панафриканским парламентом, а также между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Панафриканским парламентом, взаимодействии в рамках международных парламентских организаций и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
  • Сахиба Гафарова обсудила с главой Панафриканского парламента перспективы развития межпарламентского сотрудничества
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Тегеран заявил о победе над Трампом 4 ноября 23:37 (UTC+04), В мире 1 447
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Вэнс назвал причину поражения республиканцев 4 ноября 22:58 (UTC+04), В мире 1 443
Азербайджанские гимнасты успешно стартовали на чемпионате мира - ФОТО 4 ноября 22:45 (UTC+04), Спорт 795
Bir sıra sosial ödənişlərin məbləği artırılır - VİDEO 4 ноября 22:36 (UTC+04), Azərbaycanca 859
Первый вице-президент Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта - ФОТО 4 ноября 22:22 (UTC+04), Официальная хроника 10 807
Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью «ASAN xidmət» - ФОТО 4 ноября 22:13 (UTC+04), Политика 1 425
Объявлены победители конкурса книги комиксов "Мой герой", посвященного Дню Победы - ФОТО 4 ноября 21:50 (UTC+04), Культура 803
Вестминстерский дворец оказался под угрозой масштабного пожара 4 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 453
Семь европейских стран готовят согласованные протесты 4 ноября 21:25 (UTC+04), В мире 1 500
В Азербайджане утверждены тарифы на услуги правительственной связи 4 ноября 21:12 (UTC+04), Общество 1 019
"Карабах" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА 4 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 800
Военное искусство от отцов к сыновьям – посвящается Победе Азербайджана - ФОТО 4 ноября 20:45 (UTC+04), Общество 989
Азербайджан и Эстония обсудили перспективы расширения сотрудничества 4 ноября 20:31 (UTC+04), Экономика 1 517
В Агдаме, Физули и Ханкенди появятся новые центральные парки 4 ноября 20:18 (UTC+04), Общество 841
Новые тарифы на доставку писем и посылок в Азербайджане 4 ноября 20:09 (UTC+04), Общество 2 707
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