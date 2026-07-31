https://news.day.az/hitech/1851344.html Названы самые ожидаемые смартфоны лета 2026 года Редакция сайта GizmoChina опубликовала список из пяти самых ожидаемых смартфонов августа 2026 года. В него вошли устройства Google, Vivo, iQOO и Poco, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Первое место в рейтинге заняла линейка Google Pixel 11, официальный анонс которой состоится 12 августа.

Названы самые ожидаемые смартфоны лета 2026 года

Наука и технологии, 31 июля 2026 21:00 (UTC +04:00) 773
Названы самые ожидаемые смартфоны лета 2026 года

Редакция сайта GizmoChina опубликовала список из пяти самых ожидаемых смартфонов августа 2026 года. В него вошли устройства Google, Vivo, iQOO и Poco, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место в рейтинге заняла линейка Google Pixel 11, официальный анонс которой состоится 12 августа. В серию войдут модели Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold. Все они, как ожидается, получат новый процессор Tensor G6, минимум 256 ГБ встроенной памяти, улучшенные камеры и обновленные функции искусственного интеллекта Gemini. Также смартфонам приписывают световой модуль Pixel Glow на задней панели, предназначенный для отображения уведомлений.

Вторую строчку занял iQOO Z11. Как ожидается, смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 7500, 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор емкостью 9020 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки, а также основную камеру на 50 МП и фронтальную на 32 МП.

На третьем месте оказался Vivo V80. По информации GizmoChina, устройство оснастят 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 4, аккумулятором емкостью 7200 мАч и тройной основной камерой с главным и перископическим модулями по 50 Мп.

Четвертое место досталось бюджетному Poco M8 Power 5G, официальный анонс которого запланирован на 4 августа. Производитель уже подтвердил наличие аккумулятора емкостью 8000 мАч, AMOLED-дисплея и основной камеры разрешением 50 МП. По данным издания, смартфон также получит процессор Snapdragon 4 Gen 4, экран с частотой 120 Гц, защиту корпуса по стандарту IP65 и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Замыкает пятерку Vivo S2, который, как ожидается, станет первым смартфоном возрожденной серии Vivo S за семь лет. По данным утечек, аппарат оснастят 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 7360, аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки, а также основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп.

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