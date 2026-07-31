День рождения выдающегося азербайджанского поэта Шахрияра

Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Мухаммедгусейна Шахрияра, считающегося основателем школы современной газели - самого распространенного и древнего жанра многовековой восточной поэзии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, бессмертное наследие видного мастера слова по праву расценивается как уникальная жемчужина литературной сокровищницы Востока.

Родился будущий поэт в 1906 году в Южном Азербайджане, в городе Тебриз, в семье адвоката. Первое образование получил в расположенной там же средней школе "Мотахари", а позже - в школе "Дар ул-Фунун" в Тегеране. Изучил также медицину в колледже, после чего отправился в Хорасан, где нашел работу в нотариусе "Нишапур", затем работал в банке "Кешаварзи". Первоначально он издавал свои стихи под псевдонимом Бехджат, но позже сменил его на Шахрияр.

Жизнь Шахрияра была полна горестей и лишений. После смерти отца все заботы о содержании большой семьи, состоящей из десяти человек, легли на его плечи. Поэт вынужден был трудиться с юных лет. И поэтому он хорошо был знаком с нуждами и заботами простого народа. Его стихи выражали мечты и чаяния простого народа. Больше всего причиняло боль Шахрияру то, что его родина, родной народ были разделены на две части. Поэт сравнивал реку Араз с завесой между двумя братьями.

Одна из главных причин успеха Шахрияра в литературе заключалась в простоте изложения. Именно поэтому общественность находит его произведения знакомыми, понятными и эффективными.

Шахрияр был патриотом. Его стихотворение "Азербайджан" призывает народ к свободе, независимости и сплочению.

Созданная на родном языке поэма "Приветствие Гейдар-бабе" благодаря своей искренности и национальному колориту пользуется огромной популярностью как в Южном, так и в Северном Азербайджане. В ней выражена тоска по родному очагу, олицетворяющему всю отчизну, боль разлуки и надежда на единение. Это произведение в то же время дало толчок развития в Южном Азербайджане литературы и в особенности поэзии на родном языке. Поэма была переведена на многие языки мира.

В 1979 году в Тегеране начал издаваться на азербайджанском языке журнал "Варлыг", окрыливший и воодушевивший мастера слова Шахрияра. Издателем и главным редактором журнала был хирург с мировым именем, историк, ученый-тюрколог доктор Джавад Хейат. Поэт, с большой радостью воспринявший выход первого номера журнала, вскоре и сам стал его сотрудником.

Умер Мухаммедгусейн Шахрияр в 1988 году. Похоронен в родном Тебризе, в Мавзолее поэтов. Он стал последним поэтом, похороненным в этом мавзолее.

К 90-летию поэта в Азербайджане была выпущена почтовая марка, посвященная юбилею поэта. Также одна из центральных улиц Баку названа именем поэта.