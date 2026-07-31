https://news.day.az/world/1851296.html Одну из стран хотят исключить из Шенгенской зоны Италия и Финляндия выступили за исключение Испании из Шенгенской зоны. Как передает Day.Az, премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала распространенные сегодня кадры наплыва тысяч людей "поразительными", отметив, что "неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы".

Одну из стран хотят исключить из Шенгенской зоны

В мире, 31 июля 2026 14:55 (UTC +04:00) 853
Одну из стран хотят исключить из Шенгенской зоны

Италия и Финляндия выступили за исключение Испании из Шенгенской зоны.

Как передает Day.Az, премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала распространенные сегодня кадры наплыва тысяч людей "поразительными", отметив, что "неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы".

В связи с этим, по ее словам, Италия рассматривает возможность приостановления действия Шенгенского соглашения с Испанией.

В ответ на это глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что подобные замечания "неуместны для страны-партнера и дружественной страны, от которой ожидается европейская солидарность, а не партийная демагогия".

Затем глава МИД Финляндии Мари Рантанен в своем Х-аккаунте отметила, что Испания полностью провалилась в защите внешней границы Шенгенской зоны от вторжений.

"Так продолжаться не может. Все страны Европы должны поддержать предложение Мелони. Такие страны, которые не выполняют свою обязанность по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгена", - написала она. 

Ранее мы сообщали, что Мадрид направил военных в Сеуту из-за мигрантов.

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