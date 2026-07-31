Стало известно, на сколько процентов построена железная дорога Агдам – Ханкенди

Строительство железной дороги Агдам - Ханкенди выполнено на 44 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД), в настоящее время завершено 90 процентов проектных работ и около 44 процентов строительно-монтажных работ.

Сообщается, что вдоль железнодорожной линии общей протяженностью 30,8 километра предусмотрено строительство 130 инженерных сооружений, включая 6 мостов, 5 автомобильных путепроводов тоннельного типа (подземных проездов), 2 пешеходных перехода и 47 резервных переездов.

Концептуальные проекты станций Аскеран и Ходжалы, которые будут построены на железнодорожной линии Агдам - Ханкенди, уже завершены. На железнодорожно-автовокзальном комплексе Ханкенди строительные работы продолжаются ускоренными темпами.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию железной дороги Агдам - Ханкенди будет способствовать повышению транспортной доступности, социально-экономическому развитию региона, а также внесет существенный вклад в ускорение процесса "Великого возвращения".