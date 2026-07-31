Неделя фильмов "Тагиев" пройдёт в CineMastercard ко Дню национального кино Азербайджана

В честь Дня национального кино Азербайджана сеть премиальных кинотеатров CineMastercard приглашает зрителей на специальную программу, посвящённую отечественному кинематографу. Со 2 по 9 августа состоится Неделя фильмов "Тагиев", в рамках которой будут показаны все четыре полнометражные картины масштабного исторического кинопроекта.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы CineMastercard.

Созданный Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана, проект рассказывает о жизни, деятельности и наследии выдающегося азербайджанского мецената, промышленника и общественного деятеля Гаджи Зейналабдина Тагиева. Для съёмок были воссозданы исторические кварталы Баку конца XIX - начала XX века, а в работе над фильмами приняли участие тысячи специалистов и участников массовых сцен.

1 часть: "Тагиев: Нефть" (2024) посвящена становлению Тагиева как промышленника, развитию нефтяной отрасли и началу его благотворительной деятельности.

2 часть: "Тагиев: Царь" (2025) переносит зрителей в 1888 год и рассказывает о визите императора Александра III в Баку, а также о борьбе Тагиева за права местного населения.

3 часть: "Тагиев: Сона" (2025) раскрывает историю семьи мецената и его супруги Соны ханым Тагиевой.

4 часть: "Тагиев: Школа" (2026) посвящена открытию в 1901 году первой на мусульманском Востоке светской школы для девочек - одного из важнейших проектов в жизни Тагиева, ставшего символом его стремления к развитию образования и просвещения.

Неделя фильмов "Тагиев" станет возможностью отметить День национального кино, познакомившись с одной из самых масштабных киноработ последних лет и вновь обратиться к истории личности, чьё имя неразрывно связано с развитием образования, культуры и благотворительности в Азербайджане.

Расписание сеансов доступно на официальном сайте и в мобильном приложении CineMastercard.