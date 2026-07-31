Ожидается повышение проходных баллов - Малейка Аббасзаде

"Предварительный анализ показывает, что конкурсная ситуация различается в зависимости от групп специальностей".

Как передает Day.Az, об этом заявила журналистам председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она сообщила, что по I группе специальностей по направлениям, по которым проходной балл превышает 600, ожидается его снижение на 1-2 балла:

"В диапазоне 500-600 баллов проходные баллы могут быть снижены примерно на 16 баллов. В диапазоне 400-500 баллов прогнозируется снижение примерно на 5 баллов. В диапазонах ниже 400 баллов из-за изменений в количестве выпускников и квот ожидается повышение проходных баллов.

По II группе специальностей в большинстве диапазонов ожидается снижение проходных баллов на 1-3 балла. В диапазоне 300-400 баллов снижение может достигнуть 12 баллов. В диапазоне 200-300 баллов из-за увеличения числа выпускников и квот проходные баллы могут повыситься на 3-4 балла.

По III группе специальностей по направлениям, по которым проходной балл превышает 600, возможно снижение на 3-4 балла. В диапазоне 500-600 баллов ожидается повышение проходных баллов на 3-4 балла. На специальностях с проходными баллами в диапазоне 200-500 прогнозируется рост на 1-8 баллов".

Председатель ГЭЦ отметила, что по IV группе специальностей конкуренция выше: "Согласно имеющейся информации, число абитуриентов, набравших более 600 баллов, превышает 1000 человек. В результате на специальностях с проходным баллом выше 600 возможно повышение на 15-17 баллов. В диапазоне 500-600 баллов также ожидается рост проходных баллов. В диапазоне 400-500 баллов они, предположительно, в основном останутся на уровне прошлого года. В диапазоне 200-300 баллов ожидается снижение проходных баллов".

Она отметила, что представленная статистика носит предварительный характер и основана на результатах двух попыток: "Точная статистика будет опубликована после завершения подсчета. Каждый абитуриент на её основе сможет оценить, как изменилась ситуация в его диапазоне баллов по сравнению с прошлым годом".