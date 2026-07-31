Значение формата Центральная Азия - Азербайджан будет только возрастать - РАСКЛАД от Марса Сариева

Саммит Центральная Азия-Азербайджан отражает долгосрочную тенденцию: Центральная Азия перестает быть периферией мировой политики и превращается в самостоятельный центр евразийской геоэкономики и транспортной логистики. На фоне кризиса прежней модели глобализации, санкционного противостояния, конфликтов на Ближнем Востоке и перестройки мировых транспортных маршрутов этот формат приобретает особую актуальность.

Об этом сказал в беседе с Day.Az кыргызский политолог Марс Сариев.

По словам политолога, сегодня государства Центральной Азии стремятся диверсифицировать свои внешнеэкономические связи, не ограничиваясь традиционными направлениями. Азербайджан, отметил Сариев, играет в этой системе роль естественного транспортного и энергетического моста между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой.

"Фактически формируется новая евразийская архитектура, в которой страны региона становятся не объектами соперничества мировых держав, а самостоятельными участниками формирования новых экономических связей.

Азербайджан обладает уникальным географическим положением. Он обеспечивает странам Центральной Азии выход к Черному морю и европейским рынкам, доступ к современной портовой инфраструктуре на Каспии, развитие мультимодальных перевозок, а также участие в энергетических и цифровых проектах. Особое значение приобретает строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. После завершения проекта она сможет соединиться с транспортной системой Азербайджана через Каспийское море. Далее грузовые потоки смогут следовать через Грузию и Турцию в Европу, а также через Иран - на Ближний Восток. Таким образом, Азербайджан становится одним из ключевых логистических узлов Большой Евразии", - сказал политолог.

Еще одним фактором, усиливающим значение Азербайджана для Кыргызстана и всего региона, наш собеседник считает энергетическую безопасность. Кыргызстан, напомнил он, уже обратился к Азербайджану с просьбой рассмотреть возможность поставок бензина и нефтепродуктов. Россия традиционно являлась основным поставщиком топлива в Кыргызстан, однако после серии атак беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры, была вынуждена ограничить экспорт нефтепродуктов, уделяя первоочередное внимание обеспечению внутреннего рынка. В этих условиях Азербайджан становится не только важным транспортно-логистическим, но и энергетическим партнером Центральной Азии, способным содействовать диверсификации поставок топлива, подчеркнул кыргызский политолог.

"Для самого Азербайджана Центральная Азия - это стратегическое пространство, связывающее Китай, Южную Азию и Европу. Чем интенсивнее будут развиваться транспортные связи с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, тем выше будет значение Азербайджана как главного транзитного центра Каспийского региона.

Кроме того, страны Центральной Азии становятся важными партнерами Азербайджана в рамках тюркской интеграции, энергетических проектов, цифровой инфраструктуры и обеспечения транспортной безопасности", - отметил наш собеседник.

По мнению Марса Сариева, за последние годы Азербайджан существенно усилил свои позиции в регионе ЦА благодаря нескольким факторам.

Во-первых, после восстановления контроля над Карабахом страна значительно укрепила свой международный авторитет.

Во-вторых, Баку активно инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры, превращая каспийское направление в один из ключевых маршрутов Евразии.

В-третьих, Азербайджан проводит многовекторную внешнюю политику, поддерживая рабочие отношения одновременно с Турцией, странами Центральной Азии, Китаем, Россией, Европейским союзом и государствами Ближнего Востока. Это позволяет ему выступать связующим звеном между различными центрами силы.

"Можно ожидать, что в ближайшие годы значение формата Центральная Азия - Азербайджан будет только возрастать. Если железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет реализована в намеченные сроки, а Транскаспийский международный транспортный маршрут продолжит развиваться, Азербайджан окончательно закрепится как ключевой транзитный хаб между Азией и Европой.

Для Центральной Азии это означает расширение экспортных возможностей, укрепление энергетической безопасности, снижение зависимости от одного транспортного и сырьевого направления, а также усиление собственной субъектности в мировой политике. Для Азербайджана - превращение из регионального игрока в один из важнейших узлов новой евразийской транспортно-экономической архитектуры", - резюмировал Марс Сариев.