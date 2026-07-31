С Android-смартфонов посоветовали удалить одно приложение

Удаление программы AICore с Android-смартфонов позволит освободить место в памяти устройства и избавиться от навязчивых уведомлений. Об этом сообщает издание Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора портала Джона Гилберта, приложение AICore можно найти на смартфонах, которые поддерживают работу с моделями искусственного интеллекта (ИИ). Специалист проанализировал эту программу, рассказал о ее функциях, назвал вредной и призвал пользователей Android избавиться от нее.

Гилберт заявил, что этот сервис поддерживает установленные на устройстве модели ИИ в актуальном состоянии и позволяет им взаимодействовать с другими приложениями. Однако оно может занимать много места в памяти телефона - около 7 гигабайт. Журналист Android Police удалил его и рассказал, что нисколько не испортил свой опыт взаимодействия с аппаратом.

Сотрудник СМИ объяснил, что на его девайсе продолжили работать функции ИИ. Однако другие приложения перестали присылать подсказки, связанные с нейросетями. "Если вы, как и я, избегаете использования функций ИИ, вам следует удалить AICore, поскольку ничего важного вы не потеряете", - заключил специалист.