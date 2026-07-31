https://news.day.az/economy/1851348.html Аннулирована лицензия азербайджанского банка Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 27 июля 2026 года на основании обращения ОАО Bank "BTB", в соответствии со статьями 16.1.1 и 29 Закона Азербайджанской Республики "О банках", а также "Правилами о реорганизации банков", банковская лицензия, выданная ОАО Bank BTB, была аннулирована, а его правопреемнику...

Аннулирована лицензия азербайджанского банка

Экономика, 31 июля 2026 18:48 (UTC +04:00) 1 252
Аннулирована лицензия азербайджанского банка

Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 27 июля 2026 года на основании обращения ОАО Bank "BTB", в соответствии со статьями 16.1.1 и 29 Закона Азербайджанской Республики "О банках", а также "Правилами о реорганизации банков", банковская лицензия, выданная ОАО Bank BTB, была аннулирована, а его правопреемнику - ООО "Небанковская кредитная организация T-Kredit" - на основании статей 10 и 11 Закона Азербайджанской Республики "О небанковских кредитных организациях" выдана лицензия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Центральный банк, ранее решением правления Центрального банка от 5 марта 2026 года в соответствии с законодательством на основании обращения ОАО Bank BTB было дано предварительное согласие на его реорганизацию в форме преобразования в небанковскую кредитную организацию. В рамках процесса реорганизации ОАО Bank BTB был утвержден план исполнения обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами банка, обеспечено информирование кредиторов банка. В этих рамках между ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB) и ОАО Bank BTB был подписан "Договор о передаче активов и обязательств", и в соответствии с данным договором передача активов и обязательств ОАО Bank BTB в ABB была успешно завершена.

Отметим, что срочные и до востребования депозиты клиентов ОАО Bank BTB были полностью и бесперебойно переданы в ABB без изменения их условий, всем клиентам была обеспечена свободная возможность доступа к своим средствам и пользования ими.

Вместе с тем был успешно завершен и процесс передачи кредитного портфеля. Права требования к клиентам, имеющим кредитную задолженность или иные обязательства перед ОАО Bank BTB, были переданы ABB с сохранением условий договоров, обеспечена непрерывность обслуживания кредитов.

Таким образом, решением правления Центрального банка, указанным выше, успешно завершен процесс аннулирования лицензии ОАО Bank BTB и его преобразования в ООО "Небанковская кредитная организация T-Kredit".

ООО "Небанковская кредитная организация T-Kredit" будет осуществлять свою деятельность по адресу: город Баку, улица Нигяр Рафибейли, дом 9.

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